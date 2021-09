Wir gehen fest davon aus, dass Apple die Apple Watch Series 7 auf seinem Event nächste Woche vorstellen wird. Pünktlich zum vermuteten Redesign der Smartwatch verabschieden sich langsam in den USA verschiedene Armbänder, die inzwischen weder online noch in den Apple Stores erhältlich sind. Saisonale Armbandfarben sind bereits ausverkauft, aber auch klassische Bänder wie das Milanese Loop sind jetzt nicht mehr erhältlich.

Apple Watch 7: Alte Bänder möglicherweise nicht kompatibel

Es wird erwartet, dass der Schwerpunkt der nächsten Apple Watch Generation auf einem völlig neuen, flachkantigen Gehäusedesign liegt. Dies hat zu vielen Spekulationen darüber geführt, ob die bestehenden Apple Watch Bänder für die Series 7 passen werden. Zudem sollen die neuen Uhren in den Größen 41 mm und 45 mm erhältlich sein, beide einen Millimeter größer als ihre Vorgänger.

Es gibt widersprüchliche Berichte darüber, ob die derzeitigen Armbänder für die neuen Uhren geeignet sind oder nicht. Apple hat die Kompatibilität mit 38-mm- und 42-mm-Bändern für die 40-mm- und 44-mm-Modelle beibehalten. Aufgrund des flachen Designs der Series 7 ist es jedoch fraglich, ob die Bänder tatsächlich passen werden und wenn ja, wie gut sie aussehen werden.

Normalerweise gehen die Bänder aus dem Programm, wenn die Bandkollektion aktualisiert wird, aber dieses Mal könnte es etwas anders sein. So können derzeit auch diverse Armbänder wie das Milanese Loop, die nicht saisonal sind, im US-Store nicht mehr gekauft werden. Auch im deutschen Apple Online Store sind die ersten Armbänder nicht mehr verfügbar, wie ihr an unserem Artikelbild sehen könnt. Es ist unklar, ob der Grund für die Nichtverfügbarkeit der Armbänder darin liegt, dass Apple einfach keine Bänder mehr ausliefern will, auf denen 40 mm oder 44 mm steht, oder weil sie ein neues Design benötigen, um mit dem flachkantigen Gehäuse übereinzustimmen.