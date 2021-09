Der Umstieg von Android auf das iPhone könnte bald etwas einfacher werden. WhatsApp arbeitet an einem neuen Tool, mit dem Nutzer alle ihre Chat-Daten von Googles Plattform auf iOS übertragen können, wie aus einer neuen Beta-Version der App hervorgeht.

WhatsApp bietet seinen Nutzern bereits die Möglichkeit, ihre Chats zu sichern, damit sie nicht verloren gehen. Aber wo sie gesichert werden, hängt davon ab, ob man Android oder iOS benutzt. Es war bislang nicht möglich, Backups zwischen beiden Systemen zu teilen.

WhatsApp hat vor kurzem eine Lösung für dieses Problem für diejenigen eingeführt, die vom iPhone weggehen – die Möglichkeit, ihre Daten von iOS auf Android zu migrieren. Jetzt arbeitet die Plattform an einem Tool für diejenigen, die in die andere Richtung wechseln.

Die WhatsApp-Experten von WABetaInfo haben sich die aktuelle Beta des beliebten Messengers vorgenommen und eine neue Funktion zum „Verschieben von Chats auf iOS“ entdeckt. Wie die Bezeichnung der Funktion schon vermuten lässt, kann das Tool verwendet werden, um App-Chatdaten von einem Android-Gerät auf das iPhone zu übertragen. Es ist noch nicht bekannt, wie die Übertragung funktioniert. Weitere Details sollen mit den nächsten Beta-Updates bekannt gegeben werden.

WhatsApp is finally developing a feature to migrate your chat history from Android to iOS, for a future update!

It shouldn’t be restricted to some Samsung mobile devices, but more details will be published here soon. pic.twitter.com/KvRejvrwh7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 8, 2021