Amazon hat soeben den neuen Fire TV Stick 4K Max angekündigt. Dabei handelt es sich eigenem Bekunden zufolge um den bisher besten Streaming-Stick des Unternehmens. Der Fire TV Stick 4K Max kann ab sofort vorbestellt werden.

Amazon Fire TV Stick 4K Max ist da

Der Fire TV Stick 4K Max ist 40 Prozent leistungsstärker als der Fire TV Stick 4K und verfügt über einen neuen Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz und 2 GB Arbeitsspeicher. So starten Apps schneller und die Navigation ist noch flüssiger. Der Fire TV Stick 4K Max ist außerdem der erste Fire TV Stick mit Wi-Fi 6-Unterstützung. Er verwendet das Mediatek MT7921LS Wi-Fi 6 Chipset, das ruckelfreies Streaming in 4K ermöglicht, wenn mehrere mit Wi-Fi 6 verbundene Geräte in Betrieb sind.

Der Fire TV Stick 4K Max unterstützt 4K UHD, HDR und HDR10+ sowie Dolby Vision und Dolby Atmos. Er ist mit der neuesten Alexa-Sprachfernbedienung ausgestattet, mit der ihr ganz einfach nach den gewünschten Inhalten suchen oder ihre Smart-Home-Geräte steuern können. Über vier voreingestellte App-Tasten können schnell die Lieblings-Apps aufgerufen werden. Ohne eine weitere Fernbedienung lassen sich zudem kompatible Fernseher und Soundbars ein- oder ausschalten sowie die Lautstärke steuern.

Für echte Heimkinoatmosphäre, auch in Mehrkanal-Dolby-Audioformaten, können Kunden ihren Fire TV Stick 4K Max drahtlos mit kompatiblen Echo-Geräten verbinden. Bald unterstützt Alexa-Heimkino auch HDMI-Eingänge für Geräte wie Kabelreceiver oder Spielekonsolen. Fire TV Stick 4K Max ist zudem der erste Streaming-Stick von Amazon, der Bild-im-Bild-Live-Video ermöglicht. Ohne ihre Serie unterbrechen zu müssen, können Kund:innen so kompatible Sicherheitskameras überprüfen oder sich ihre Ring-Videotürklingel anzeigen lassen, wenn jemand an der Haustür ist.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Der Fire TV Stick 4K Max kann ab sofort zum Preis von 64,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung gefolgt ab dem 07. Oktober.