Zwei Tage ist es mittlerweile her, dass Apple das „California streaming“-Event für kommenden Dienstag (14. September 2021) angekündigt hat. Die Einladungen sind verschickt und nur noch wenige Tage trennen uns von der Ankündigung des iPhone 13, der Apple Watch 7 und der AirPods 3. Gut möglich, dass Apple auch das iPad 9 vorstellen wird.

Apple „California streaming“-Event: Wallpaper als Download

Die Einladung, die Apple an Medienvertreter verschickt hat, zeigt einen See, eine hügelige Landschaft sowie ein leuchtendes Apple Logo. Die Kollegen von iDownloadBlog haben ein paar Wallpaper (Hintergrundbilder) zusammengestellt, die ihr am iPhone, iPad und Mac nutzen könnt. So könnt ihr euch schon einmal auf das bevorstehende Event einstimmen.

Apple California Streaming event invitation inspired wallpaper in 6K

Landscape without Apple logo wallpaper inspired by the California Streaming invitation in 6K

California Streaming iPhone wallpaper based on the Apple event invitations