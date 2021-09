Die Norfolk State University (NSU) hat eine neue Partnerschaft mit Apple angekündigt, in deren Rahmen jeder Student ein 5G iPad Pro, Apple Pencil, Apple Smart Keyboard Folio und AirPods Pro erhält. Zudem erhalten ausgewählte Kurse MacBook Pros und iMacs.

Die Norfolk State University ist die erste HBCU (Historically Black College and University), die mit Apple zusammenarbeitet, um Apple-Produkte einzusetzen. Die Initiative trägt den Namen „Spartan Innovation Academy“ und umfasst spezielle Schulungen für die App-Entwicklung und andere Programme.

Laut einer Pressemitteilung der NSU erhält jeder neue und bestehende Student ein 5G iPad Pro, Apple Pencil, Smart Keyboard Folio und AirPods Pro. Die Dozenten erhalten die Produkte kostenlos, während die Studenten die Geräte während ihres gesamten Studiums behalten können und nach ihrem Abschluss das Gerät für 1 US-Dollar kaufen können.

„Bei dem Spartan Innovation Academy-Programm geht es darum, den Studenten die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers erfolgreich zu sein“, sagte NSU-Präsidentin Dr. Javaune Adams-Gaston. „Die Universität setzt sich für den Zugang und die Erschwinglichkeit für alle Studenten ein. Wir wissen, dass der Zugang zu leistungsstarken Lernwerkzeugen dazu beitragen wird, dass unsere Studenten eine erfolgreiche akademische Laufbahn einschlagen und gleichzeitig die Kosten für den Abschluss ihres Studiums senken können..“

Die Norfolk State University führt das „Spartan Innovation Academy Programm“ nach dem Erfolg von „HBCU C2“ ein, einer von Apple unterstützten Initiative, die sich auf Programmierung und Kreativität konzentriert. Jede Initiative ist darauf ausgerichtet, Studenten die gleichen Chancen auf Lernen, Programmieren und Technologie zu bieten.

„Wir bei Apple glauben, dass Bildung eine starke Kraft für Gleichberechtigung und Chancengleichheit ist und dass Technologie alle Studenten befähigen kann, kreativ und kooperativ zu sein, während sie auf ihre zukünftige Karriere blicken“, erklärte Susan Prescott, Vice President of Education and Enterprise Marketing bei Apple. „Indem wir allen Studenten und Lehrkräften der Spartans den gleichen Zugang zu unseren innovativen Produkten ermöglichen, macht die Norfolk State einen bedeutenden Schritt nach vorn, und wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Universitätsgemeinschaft erreichen wird.“