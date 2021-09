Die 2. Staffel zu SEE ist Ende August exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Neben Jason Momoa spielt dieses Mal Dave Bautista die Hauptrolle. Die Drama-Serie sowie die Kombination beider Schauspieler scheint beim Publikum sehr gut anzukommen. Einer ersten Analyse zufolge ist keine Drama-Serie auf Apple TV+ erfolgreicher in die 2. Staffel gestartet.

Apple TV+: „SEE – Staffel 2“ sehr erfolgreich gestartet

Die 1. Staffel zu SEE hat uns bereits begeistert und die 2. Staffel setzt genau da an, wo die 1. Staffel aufgehört hat. Direkt in den ersten fünf Minuten geht es direkt wieder ordentlich zur Sache und man ist mitten im Geschehen.

Mit „SEE – Staffel 2“ hat Apple augenscheinlich alles richtig gemacht. Diese ist einem aktuellen Bericht zufolge die meistgesehene wiederkehrende Drama-Show auf Apple TV+. Weiter heißt es, dass 30 Prozent mehr Nutzer die Serie in den letzten zwei Wochen gesehen haben als im gleichen Zeitraum nach dem Start der 1. Staffel im Jahr 2019.

Deadline beruft sich auf Insiderinformationen und spricht davon, dass SEE seinen neu erworbenen Titel jedoch in Kürze wieder verlieren wird, wenn „The Morning Show“ am 17. September in die 2. Staffel startet.

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss (Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen, während er sie beschützt, da die Gefahr eines Krieges zwischen dem Königreich Paya und der Trivantian Republic droht. Trotz aller Bemühungen werden seine Frau und seine sehenden Kinder in den Vordergrund des Konflikts gerückt, wo sein entfremdeter Bruder Edo Voss (Bautista), ein mächtiger und gerissener trivantianischer General, dessen seit langem schwelender Hass auf seinen Bruder sie alle noch mehr gefährdet, auf sie aufmerksam wird.

Um euch die Serie etwas näher zu bringen, haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.