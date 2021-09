Vor kurzem kündigte Twitter an, dass man an weiteren Verbesserungen der „sozialen Privatsphäre“ arbeitet. Was damit gemeint war, zeigt sich unter anderem in einem neuen Feature, dass jetzt an die ersten Nutzer testweise verteilt wird. So ermöglicht es das soziale Netzwerk nun, dass man Follower entfernen kann, ohne dass diese geblockt werden müssen.

Auf der Twitter-Supportseite wurde bekannt gegeben, dass das Unternehmen es einfacher macht, Follower zu entfernen oder, wie es heißt, „der Kurator der eigenen Followerliste zu sein“. Somit kann ab sofort eine ausgewählte Gruppe von Personen Follower über die Webseite des Dienstes einfach entfernen, ohne dies über die „blockieren“-Option machen zu müssen.

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021