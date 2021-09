Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf die Apple Arcade Neuheiten. Während „Zookeeper World“ heute als neuer Spieletitel auf der Apple Spiele-Abo-Plattform gestartet ist, haben die Verantwortlichen bestätigt, dass „Thumper Pocket Edition“ bald erscheinen wird.

Ab sofort steht „Zookeeper World“ des Spiele-Entwicklers Kiterestu auf Apple Arcade bereit. Apple-Arcade Gamer können sich auf ein fantastisches und außergewöhnliches Action-Puzzlespiel freuen, bei dem sie in die Rolle eines Zoowärters schlüpfen. Dabei löst man aufregende Match 3 Puzzles und kann seinen eigenen, einzigartigen Zoo errichten.

In der Spielebeschreibung heißt es

Löse einfache Match 3 Puzzles und baue deinen eigenen Zoo auf. Gestalte einen einzigartigen Zoo, den es sonst nicht gibt!

Bestehe unterschiedliche Puzzles und sammle Münzen, um deinen Zoo mit süßen Tieren, Pflanzen und mehr zu füllen! Sie erhöhen den Charme deines Zoos und ziehen alle möglichen Besucher an!

Dein Zoorang wird immer besser, je mehr Anfragen du von diesen Besuchern und dem Boss erfüllst. In kurzer Zeit wirst du deinen Zoo mit unterschiedlichen Designs und Dekorationen erweitern und personalisieren! Du könntest auf eine Entenfamilie oder einen Kaliko stoßen oder sogar in einem UFO herumcruisen! Es gibt so viele Wege, die Dinge interessant zu gestalten! Garantierter Nervenkitzel als Zoowärters!