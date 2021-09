Kurz vor dem Wochenende ergreifen wir die Gelegenheit, um einen Blick auf Apple TV+ und auf die Neuankömmlinge auf der Apple Video-Streaming-Plattform zu riskieren. Während „Come From Away“ seine Premiere feiert, gibt es neuen Folgen zu verschiedenen Serien, darunter „Ted Lasso“ und „SEE“.

„Come From Away“ auf Apple TV+ gestartet

Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass sich Apple die Filmfassung des Broadway-Musicals „Come From Away“ sichern konnte. „Come From Away“ spielt nach den Terroranschlägen am 11. September 2001. Speziell werden die Auswirkungen der Tragödie auf eine verschlafene kanadische Kleinstadt beleuchtet, die eine besondere Rolle spielte – 1800 Kilometer entfernt von New York. In der Notlage wurden fast 7000 Passagiere in Transatlantikfliegern in die kleine Stadt Gander umgeleitet, welche seit den 1930er Jahren über einen großen Flughafen verfügt.

Kürzlich startete thematisch passend „9/11 – Im Krisenstab des US-Präsidenten“ auf Apple TV+.

Neue Folgen zu „Ted Lasso“ und Co.

Ab sofort stehen neue Folgen zu Ted Lasso – Staffel 2“, „SEE – Staffel 2“, „Mr. Corman“ und „Truth Be Told – Staffel 2“ zur Ansicht bereit.

In Folge 208 „Man City“ zu Ted Lasso wird Ted und Dr. Sharon klar, dass sie sich auf halbem Weg entgegenkommen müssen. Die Anspannung ist groß, während sich das Team auf das Halbfinale gegen Manchester City vorbereitet. Bei SEE geht es mit Folge 203 „Der Kompass“ weiter. Edos Führerschaft wird in Frage gestellt. Baba und Haniwa treffen auf einen geheimen Kriegerstamm, der sich „Der Kompass“ nennt.

Folge 2 zu Mr. Corman trägt die Bezeichnung „Verschiedene Welten“. Mit mehr Glück und anderen Entscheidungen hätte Joshs Leben ganz anders verlaufen können. Bei Truth Be Told geht es mit Folge 204 „Scheidewege“ weiter. Der Fall nimmt eine Wendung, als eine weitere Person aus Micahs Umfeld zu Tode kommt. Poppy und Ingrams Ehe steht auf der Kippe.