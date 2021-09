Apple hält sich rund um Apple TV+ und die Abonnnentenzahlen ziemlich bedeckt. Zumindest ist uns kein offizieller Bericht bekannt, mit denen offizielle Abo-Zahlen bestätigt wurden. Es ist schwer einzuschätzen, wieviel Nutzer „einschalten“. Nun gibt es ein paar spannende Informationen zu Apples Video-Streaming-Dienst.

Infos zu Apple TV+

Die Kollegen von The Information gelten als gut informiert, wenn es rund um Apple geht. Zumindest hauen sie nicht blindlings irgendwelche Infos oder Gerüchte raus. Von daher gehen wir davon aus, dass die jüngsten Zahlen und Informationen durchaus realistisch sind und nah an der Realität liegen.

Zunächst einmal heißt es in dem Bericht, dass Apple im kommenden Jahr die Anzahl der Eigenproduktionen erhöhen möchte, so dass wöchentlich ein neuer Film bzw. eine neue Serie startet. In diesem Jahr soll Apple mehr als 500 Millionen Dollar für Marketing rund um Apple TV+ ausgeben. Inwiefern dabei das Geld für die kostenlosen Probeabos eingerechnet ist, ist unbekannt. Einen Teil des Geldes soll unter anderem dafür eingesetzt werden, dass ein spezieller Apple TV+ Knopf auf Fernbedienungen von anderen Herstellern zu finden ist. Einen entsprechenden Deal ist Apple beispielsweise mit Roku eingegangen.

Wie eingangs erwähnt, äußert sich Apple nicht zu Abonnentenzahlen. Aus einer „Quelle“ will The Information erfahren haben, dass die Anzahl an Abonnenten um die 40 Millionen liegt. Die eine Hälfte der Abonnenten soll für den Service bezahlen, während die andere Hälfte in der kostenlosen Testphase steckt.

Apple Manager Tim Twerdahl hat den Plan verfolgt, einen Apple TV+ Streaming Stick anzubieten, um es Anwendern erschwinglicher zu machen, auf Apples Video-Streaming-Dienst zuzugreifen. Allerdings soll dieser von Greg Joswiak and Phil Schiller überstimmt worden sein. Sie wollten nicht, dass Apple in das Geschäft mit der Herstellung billiger Geräte mit geringen Margen einsteigt, und sie befürchteten, dass das Apple Ruf für die Herstellung von Premiumprodukten beeinträchtigen würde. Am Ende entschied Apple, dass es besser sei, eine App für Apple TV+ zu entwickeln, die auf Hardwareprodukten von Samsung, Roku, Amazon und anderen funktioniert.

Auch wenn Twerdahl rund zum den Verkaufsstart des neuen Apple TV 4K (2021) noch verschiedene Interviews zum Produkt gegeben hat, soll der ehemalige Amazon Fire TV Chef Apple mittlerweile wieder verlassen haben.

Kaut Apple ein Filmstudio?

Auch die Gerüchte, dass Apple daran interessiert ist, ein Filmstudio oder die Rechte an der Übertragung von NFL-Spielen zu kaufen thematisiert der Beitrag. Es hießt