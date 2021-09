Nachdem in den letzten Wochen mehrere Berichte aufgetaucht waren, dass es rund um die Apple Watch 7 Produktionsprobleme gegeben hat, gibt es nun positive Nachrichten. Die Probleme sind überwunden, so dass die Massenproduktion in Kürze starten kann. Einem Verkaufsstart der Apple Watch 7 Ende dieses Monats dürfte damit nichts im Wege stehen.

Kuo: Apple Watch 7 feiert Ende September ihren Verkaufsstart

Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo meldet sich kurz vor dem Wochenende mit einer neuen Investoreneinschätzung zur Apple Watch 7 zu Wort. Der Analyst bestätigt, dass Apple tatsächlich Probleme bei der Produktion der Apple Watch 7 verzeichnete. Konkret äußerte er sich wie folgt

Das Produktionsproblem der Apple Watch 7 bezieht sich hauptsächlich auf das Display. Es wurde jedoch behoben, und die Massenproduktion von Display-Modulen wird Mitte September beginnen.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple bei der Apple Watch 7 auf ein komplett neues Design mit größeren Display und abgeflachten Kanten setzt. Die Rede ist von einem 41mm und 45mm Modell. Die Optik soll sich am iPad Pro und iPhone 12 (Pro) anlehnen. Aufgrund der dramatischen Design-Änderungen kam es zu Produktionsproblemen, die mittlerweile behoben wurden.

Konkret verwendet das neue, haltbarere Display ein Kontaktdesign anstelle des alten Kabeldesigns und erfordert außerdem erstmals ein Low-Injection-Pressure-Overmolding-Verfahren (LIPO). Apple verwendet auch eine neue OLED-Produktionslinie, die die Effizienz verbessert und die Panelkosten senken kann, aber dafür mussten neue Lieferanten wie LGF, Young Poong und Jabil an Bord kommen, was an sich zu den Verzögerungen beigetragen haben könnte.

Darüberhinaus dürfte die Apple Watch 7 ein Leistungs-Upgrade erhalten. Wir gehen von einem neuen Prozessor, einem 5G Chip sowie einem verbesserten Ultrabreitband-Chip aus.

Glaubt man der Einschätzung von Kuo, so startet die Massenproduktion der Apple Watch 7 Mitte September. Der Verkaufsstart findet Ende des Monats statt. Das eingebundene Rendering zeigt, wie die Apple Watch 7 aussehen wird.