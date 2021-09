Die Tage sind gezählt. Wir gehen fest davon aus, dass Apple am kommenden Dienstag und somit in vier Tagen im Rahmen der „California streaming“-Keynote unter anderem die Apple Watch 7 präsentieren wird. Bevor diese überhaupt angekündigt wurde, gibt es bereits ein zartes Appetithäppchen zur Apple Watch 8. Diese könnte über einen Sensor zur Temperaturmessung verfügen.

Kuo: Apple Watch 8 könnte Sensor zur Temperaturmessung erhalten

Es zeichnet sich ab, dass Apple der neuen Apple Watch 7 keine neuen Gesundheitssensoren verpasst. Stattdessen wir sich Apple auf ein Design- und Leistungsupgrade konzentrieren. Nachdem sich Analyst Ming Chi Kuo kürzlich zur Apple Watch 7 geäußert hat, gibt es auch eine kurze Info zur Apple Watch 8.

In einer Investoreneinschätzung spricht der Analyst davon, dass die Apple Watch 8 erweiterte Gesundheitsfunktionen erhält. Unter anderem ist die Rede von einem Sensor zur Temperaturmessung. Aus Patentanträgen geht hervor, dass Apple bereits seit längeren an einem solchen Sensor arbeitet. Zudem meldete sich kürzlich das Wall Street Journal zu Wort und berichtete davon, dass Apple an verschiedenen neuen Sensoren für die Apple Watch arbeitet, darunter ein Sensor zur Temperaturmessung.

In den letzten Jahren hat Apple der Apple Watch regelmäßig neue Funktionen verpasst. Allerdings sind auch für Apple Grenzen gesetzt. Es ist schier unmöglich, Jahr für Jahr neue Sensoren zu entwickeln, die in der Apple Watch landen.