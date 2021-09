In regelmäßigen Abständen lädt Amazon zu verschiedenen Verkaufs-Aktionen ein. Derzeit feiert der Online-Händler die sogenannten September-Angebote. Da darf natürlich auch der passende Microsoft 365 Angebot nicht fehlen. Aktuell gibt es Microsoft 365 Family für 6 Nutzer zum Preis von nur 51,99 Euro.

Für 6 Nutzer: Microsoft 365 Family vorübergehend nur 51,99 Euro

Amazon hat einen attraktiven Deal aufgelegt. Habt ihr Interesse an Microsoft 365 (ehemals Office 365) dann gibt es von Amazon nun die passenden Argumente. Der Online Händler hat den Rotstift angesetzt und das Bundle aus Word, Excel und Co. im Preis gesenkt. Normalerweise kostet Microsoft 365 Familie 99 Euro. Vorübergehend zahlt ihr nur 51,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 47,01 Euro bzw. 47 Prozent.

Bei diesem Angebot handelt es sich nicht etwa um das Jahresabo für 1 Person sondern für 6 Personen. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch mehrere Lizenzen sichern, um beispielsweise die nächsten zwei Jahre abzudecken.