Wie MacRumors festgestellt hat, steigt derzeit die Lieferzeit bei mehreren Apple-Produkten, einschließlich kürzlich auf den Markt gebrachter Geräte. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass die anhaltende Chip-Knappheit sich stärker auf Apple und seine Produkte auswirkt.

Längere Lieferzeiten für mehrere Apple-Produkte

Im Zuge der Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen des dritten Quartals warnte Apple-CEO Tim Cook, dass die anhaltende Chip-Knappheit die iPhone-Auslieferungen in diesem Jahr beeinträchtigen würde. Cook bezog sich dabei wahrscheinlich auf mögliche Lieferengpässe beim kommenden iPhone 13. Auch andere Produkte könnten von dem knappen Bestand in der zweiten Jahreshälfte beeinträchtigt werden, so Apple im April dieses Jahres.

Ausgewählte Konfigurationen des iPhone 11 und iPhone 12 zeigen im Apple Online Store eine Lieferzeit von bis zu zwei Wochen und mehr. Ähnlich verhält es sich bei der Apple Watch: Diverse Modelle der Series 6 sind erst in drei bis vier Wochen lieferbar, einige Modelle aus Edelstahl sind bereits komplett ausverkauft. Während das iPhone und die Apple Watch bald aktualisiert werden, was wahrscheinlich zu den verzögerten Auslieferungen führt, sind jedoch auch neue Produkte betroffen. Der M1 24-Zoll-iMac wird zum Beispiel erst in drei bis vier Wochen ausgeliefert.

In den letzten Monaten wurde mehrfach berichtet, dass Apples Zulieferer Schwierigkeiten haben, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Insbesondere die Zulieferer des Unternehmens für Mini-LED-Displays, die in den kommenden MacBook Pros verwendet werden sollen, haben Berichten zufolge Schwierigkeiten, zufriedenstellende Produktionsmengen zu erreichen, was Apple möglicherweise dazu veranlasst, in die Beschäftigung zusätzlicher Zulieferer zu investieren.