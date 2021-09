Drei Tage trennen uns nur noch von der dritten Apple Keynote des Jahres. Am Dienstag wird Apple im Rahmen des „California streaming“-Events neue Produkte ankündigen. Neue Macs werden wir am 14. September nicht erleben. Nichtsdestotrotz steht eine kleine Mac-Änderung bevor, zumindest in den Apple Retail Stores.

24 Zoll iMac: alle Farben in Kürze in den Apple Stores erhältlich

Als Apple den neuen 24 Zoll iMac mit M1-Chip im April dieses Jahres vorstellte und kurze Zeit später den Verkaufsstart feierte, gab der Hersteller aus Cupertino zu verstehen, dass man über die Apple Retail Stores nicht alle Farboptionen anbieten wird. „Nur“ die Konfigurationen in Grün, Rosé, Blau und Silber werden aktuell über die Apple Retail Stores vertrieben.

Wie Mark Gurman von Bloomberg zu berichten weiß, wird Apple nach dem 14. September damit beginnen, alle Farbvarianten (zusätzlich Gelb, Orange und Violett) über seine Stores zu verkaufen. Natürlich konntet ihr von Tag 1 an alle Farboptionen über den Apple Online Store kaufen.

Durch die Neuerung habt ihr die Möglichkeit, euch alle Farben des M1 iMac vor Ort in den Stores anzugucken. Die Entscheidung, zunächst nicht alle Farboptionen vor Ort in den Stores anzubieten, dürfte logistische Gründe gehabt haben.

Wann sind neue Macs zu erwarten. Wir gehen aktuell davon, dass Apple im Oktober neue Macs präsentieren wird. Dabei denken wir in erster Linie an ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro. Das Gerät soll ein komplettes Re-Design und ein Leistungs-Upgrade erhalten.