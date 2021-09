Vergangene Woche hat Apple die Einladungen für die September-Keynote ausgesprochen. Diese findet in zwei Tagen am kommenden Dienstag (14. Septemebr 2021) statt. Nachdem wir im Juni eine Fülle an Softwareankündigungen erlebt haben, geht es in Kürze mit Hardwareneuheiten weiter. Gleichzeitig dürfte sich Apple jedoch auch noch einmal kurz zu iOS 15 und Co. zu Wort melden. Die Keynote beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wir begleiten die Keynote mit einem Live-Ticker, dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple September 2021 Keynote

Die letzte Hardware-Keynote haben wir im April erlebt. Damals kündigte Apple die Airtags, das iPhone 12 in Violett, das iPad Pro M1, den iMac M1 sowie Apple TV 4K (2. Generation) an. Nun läutet Apple das Ende der Sommerpause ein und wird in Kürze wieder neue Hardware präsentieren.

iPhone 13, Apple Watch 7 und AirPods 3

In erster Linie denken wir an das iPhone 13 als direkten Nachfolger des iPhone 12. Wir rechnen damit, dass sich optisch nicht viel ändern wird. Unter der Haube wird Apple auf einen A15-Chip, ein verbessertes Kamerasystem, einen leistungsfähigeren 5G-Chip, eine kleinere Notch und ein 120Hz Display (zumindest bei den Pro-Modellen) setzen. Neue Farben und eine 1TB Option gelten als wahrscheinlich.

Bei der Apple Watch 7 wird Apple hingegen das Design deutlich überarbeiten. Die Rede ist von flacheren Kanten und einem größeren Display. Aktuell rechnen wir mit einem 41mm und 45mm Modell. Im Gehäuseinneren dürfte es ein Leistungsupgrade (neuer Prozessor, 5G-Chip, verbesserter Ultrabreitband-Chip) geben.

Blicken wir noch auf die AirPods 3. Wir erwarten, dass Apple die AirPods 3 optisch an die AirPods Pro anlehnt, allerdings auf eine aktive Geräuschunterdrückung verzichtet. Ein neuer Bluetooth-Chip gilt als wahrscheinlich.

Neben den genannten Neuerungen könnte Apple noch die ein oder andere kleinere Ankündigung machen. Warten wir es ab. Neue Macs oder iPads erwarten wir ehrlicherweise nicht.

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid, bei unserem Live-Ticker vorbeiguckt und mit uns durch den Abend geht.