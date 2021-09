Im Juni letzten Jahres erfuhren wir, dass Julianne Moore (Lisey’s Story) zur Besetzung eines neuen Films namens „Sharper“ gehört. Hierbei handelt es sich um eine Koproduktion von Apple Original Films und A24. Seitdem war es relativ ruhig um das Projekt geworden. Mit der Verpflichtung von John Lithgow bekommt der Apple TV+ Thriller jedoch wieder Schwung.

John Lithgow in „Sharper“ auf Apple TV+

Einem heutigen Bericht von Deadline zufolge ist John Lithgow („Hinterm Mond gleich links“, „Perry Mason“) zur Besetzung des Apple TV+ Films „Sharper“ gestoßen. Lithgow wird neben Moore und Briana Middleton („The Tender Bear“) in dem kommenden Thriller zu sehen sein. Dem Bericht zufolge sollen die Dreharbeiten für das Projekt nächste Woche in New York City beginnen.

„Sharper“ basiert auf einem Drehbuch der Autoren Allesandro Tanaka und Brian Gatewood, die beide zuvor den Film „Bad Sitter“ geschrieben haben. Die Regie wird Benjamin Caron („The Crown“) führen.

Das Projekt selbst ist zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend geheim. In dem ursprünglichen Bericht hieß es, der Film „entfaltet sich in den Geheimnissen von New York City, von den Penthäusern der Fifth Avenue bis zu den schattigen Ecken von Queens. Die Beweggründe sind verdächtig und die Erwartungen werden auf den Kopf gestellt, wenn nichts so ist, wie es scheint.“

Der Film ist sowohl für Apple als auch für A24 von großer Bedeutung und wird daher vor seinem weltweiten Start auf Apple TV+ in den Kinos laufen. Da die Produktion gerade erst begonnen hat, gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum.

In „Sharper“ werden auch Justice Smith (Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu) und Sebastian Stan (The Falcon and the Winter Soldier) mitspielen. Zudem wurde John Lithgow für den nächsten Martin-Scorsese-Film „Killers of the Flower Moon“ verpflichtet, der bald auf Apple TV+ zu sehen sein wird.