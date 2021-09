Am morgigen Dienstag wird sich Apple im Rahmen des „California streaming“-Events in erster Linie mit dem iPhone 13 und der Apple Watch 7 beschäftigen. Allerdings wird dies nicht das einzige Special Event bleiben, welches die Verantwortlichen im Herbst dieses Jahres ausrichten. Eine weitere Keynote wird neue Macs und iPads thematisieren.

Gurman: Apples zweites Herbst-Event mit Fokus auf neuen Macs und iPads

Als Antwort auf eine MacBook Pro Nachfrage gibt Apple-Insider Mark Gurman auf Twitter zu verstehen, dass Apple im Herbst 2021 zu zwei unterschiedlichen Keynotes lädt. Neue Macs und neue iPads werden wir im Rahmen des zweiten Events erleben.

In der Tat sind noch einige Apple Produkte für dieses Jahr in der Pipeline. Von daher stellst sich die Frage, wieviele Keynote Apple bis Jahresende veranstaltet. Im vergangenen Jahr waren es drei Keynote (September, Oktober und November). In diesem Jahr wird mit zwei Events gerechnet. Das September-Event steht im Zeichen neuer iPhones und Apple Watches und einen Monats später könnte Apple neue Macs und iPads präsentieren.

There will be two events, and I’d expect the latter to be Mac + iPad. iPhone/Watch Tuesday. https://t.co/xfAjhUkigC — Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2021

Dabei denken wir in erster Linie an ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit M1X-Chip, SD-Kartenlesegerät, HDMI und MagSafe-Anschluss. Zudem wird mit einem neuen iPad 9 sowie einer neuen Generation des iPad mini gerechnet. Optisch wird sich beim iPad 9 im Vergleich zum iPad 8 nicht viel ändern. Apple wird in erste Linie unter der Haube arbeiten und dem Gerät ein Leistungsupgrade verpassen. Das iPad mini 4 konnte sich hingegen optisch am aktuellen iPad Air anlehnen (hier unser iPad Air 4 Test) und auf einen Homebutton mit Touch ID verzichten. Der Fingerabdrucksensor dürfte dann im Ein-Aus-Schalter untergebracht werden.