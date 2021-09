Zunächst einmal wird sich Apple im Rahmen des morgigen „California streaming“-Events dem iPhone 13 und der Apple Watch 7 kümmern. Glaubt man den jüngsten Einschätzungen, so werden neue iPads bei einer zweiten Apple Keynote im weiteren Verlauf des Jahres präsentiert. Nun taucht ein Case auf, welches zum iPad mini 6 gehören soll. Dieses zeigt, welche Veränderungen wir beim kommenden iPad mini 6 zu erwarten haben.

Case zeigt Re-Design des iPad mini 6

Twitter Nutzer Majin Bu hat ein Foto veröffentlicht, welches das mutmaßliche Case eines iPad mini 6 zeigt. Bereits auf den ersten Blick zeigt sich, dass Apple seinem kleinsten Tablet ein Re-Design verpassen wird. Das Ganze erinnert an den kleinen Bruder des aktuellen iPad Air 4.

Wie es scheint, setzt Apple beim kommenden iPad mini auf ein kantiges Design und der Touch ID Sensor wird sich im Ein-Aus-Schalter wiederfinden. Gleichzeitig wird Apple auf den Homebutton verzichten. Allerdings gibt es auch einen sichtbaren Unterschied zwischen dem iPad Air 4 und dem kommenden iPad mini 6. Zu erkennen ist, dass Apple die Lautstärkeregelung an die Oberseite des Gerätes verlagert. Dadurch werden sich alle Buttons an der Oberseite befinden. Dies würde eine Designänderungen zu bisherigen iPads bedeuten. Bisher platzierte Apple die Lautstärkeregelung an der reichten Seite des Gerätes.

Der Grund für die neue Postion der Lautstärkeregelung dürfte darin liegen, dass das iPad mini an der Seite Platz für die Aufnahme des Apple Pencils benötigt. iPad Air und iPad Pro sind schlichtweg größer und können sowohl die Lautstärkeregelung als auch die magentische Halterung für den Apple Pencil an der Seite beherbergen.

Folgende Eckdaten hält der Leaker zum iPad min 6 bereit

8,6 Zoll Display

Touch ID

A14 Chip

USB-C

Smart Connector

Support für Apple Pencil 2

Verfügbar in fünf Farben (Spacegrau, Silber, Roségold, Grün, Sky Blau)

64GB & 256GB

Wifi-Modell

Wifi+Cellualr-Modell

Verkaufsstart im November

In den letzten Wochen sind bereits mehrere Gerüchte zum iPad mini aufgetaucht. Zum Teil unterschieden sich diese sich (z.B. Position der Lautstärkeregelung). Nach wie vor gehen wir fest von einem Re-Design aus, wie dieses im Detail aussieht, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.