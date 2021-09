Die Telekom hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen heute mit der Vermarktung von weiteren 107.000 Glasfaser-Anschlüssen in neun weiteren Kommunen in Deutschland startet.

Vermarktungsstart: Glasfaser für 107.000 Haushalte in neun Kommunen

Es gibt Neuigkeiten von der Telekom. Die Telekom beginnt zum Wochenstart mit der Vermarktung von weiteren 107.000 Glasfaser-Anschlüssen in neun weiteren Kommunen in Deutschland. Der Bau der Anschlüsse beginnt in Kürze. Von dieser Glasfaser-Ausbau-Tranche der Telekom profitieren Haushalte, Unternehmen und Schulen in folgenden Städten:

Bad Schwartau

Bayreuth

Düsseldorf

Erlangen

Frankfurt a.M.

Heidelberg

Leverkusen

Mannheim

Nürnberg

Die Anschlüsse bieten eine Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde beim Download. Beim Upload sind es bis zu 200 Megabit pro Sekunde. Damit hat der Kunde den schnellsten Anschluss und hervorragende Stabilität für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice und ist bestens für die Zukunft vorbereitet.

Kunden können den Glasfaseranschluss jetzt vorbestellen und zu den ersten gehören, die die neuen Anschlüsse verwenden können. Jeder Eigentümer, der sein Haus mit Glasfaser anschließt, steigert damit den Wert seiner Immobilie. Denn sie ist die Voraussetzung für Wohnortwahl von Familien, die soziale Netzwerke und Internetangebote nutzen.