Im Vorfeld der großen Enthüllung des iPhone 13, die am Dienstag auf Apples „California Streaming“ Event erwartet wird, bieten neue Bilder angeblich einen Blick auf die Case-Farboptionen für das kommende iPhone-Lineup.

Neue iPhone 13 Case-Kollektion

Apple bietet oft neue Farboptionen für seine Silikon- und Lederhüllen-Kollektionen an. Mit der Veröffentlichung des iPhone 13 können wir neue Farben für die Hüllen erwarten. Bilder, die auf Twitter geteilt wurden, geben uns womöglich schon jetzt einen Blick auf die neuen Farboptionen für die kommenden iPhone 13 Case-Kollektionen.

Neue Silikon-Hüllen

Den geteilten Bildern zufolge wird Apple acht Farboptionen für das Lineup anbieten, die im Vergleich zu den aktuellen iPhone 12 Silikon-Hüllen etwas heller und leuchtender sind. Der Tweet zeigt zwei Bilder, eines mit einem angeblichen Screenshot der neuen Hüllen, während auf dem anderen die gleichen Hüllen in Natura zu sehen sind. Den Bildern nach plant Apple dunkelgrüne, schwarze, dunkel- und hellblaue, orange, pinke, (PRODUCT) RED und weiße Silikon-Hüllen für das iPhone 13.

Neue Leder-Hüllen

Ein weiteres Bild, das von demselben Twitter-Account geteilt wurde, zeigt mutmaßlich die Leder-Hüllen für die iPhone 13 Serie. Im Vergleich zur aktuellen iPhone 12 Lederkollektion zeigen die Bilder minimale Farbänderungen, wobei das „Baltischblau“ Leder-Case einen grüneren Farbton annimmt.

Während die Leder- und Silikon-Hüllen erwartet werden, bietet ein separates Bild auf Weibo einen Einblick in ein mögliches neues Gehäusedesign von Apple. Das Bild, das auf Weibo von einem nicht näher bekannten Account geteilt wurde, zeigt eine Silikon-Hülle mit einem durchsichtigen Design und einer zweifarbigen Oberfläche, die an das ursprüngliche iPhone-Design erinnert. Die transparenten Hüllen weisen jedoch keinen MagSafe-Ring auf, was Zweifel an ihrer Legitimität aufkommen lässt.

Wie immer sind geleakte Bilder mit Vorsicht zu genießen, bevor ein neues iPhone vorgestellt wird. Die Hüllen auf den geteilten Bildern könnten von Apple stammen, aber auch von einem Zubehörhersteller stammen oder komplett gefälscht sein. Am Dienstag werden wir mehr wissen – dann wird Apple voraussichtlich das iPhone 13, die Apple Watch Series 7 und die dritte Generation der AirPods vorstellen.