iPhone 13 mini und iPhone 13 sind da. Apple hat soeben nicht nur iPad 9, iPad mini 6, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max angekündigt, sondern noch zwei weitere iPhone-Modelle vorgestellt. Diese zeichnen sich unter anderem durch einen A15-Chip, kleinerer Notch, längerer Akkulaufzeit und neues Kamerasystem aus. Hier findet ihr iPhone 13 mini und iPhone 13 im Apple Online Store.

Apple kündigt iPhone 13 (mini) an

Apple hat heute unter anderem das iPhone 13 mini und iPhone 13 vorgestellt. Dabei handelt es sich um punktuelle Verbesserungen zum Vorgängermodell. Apple schreibt

Sie kommen in einem wunderschönen Design mit eleganten flachen Rändern und in fünf großartigen neuen Farben. Beide Modelle liefern bedeutende Innovationen, darunter das fortschrittlichste Zwei-Kamera-System, das es je bei einem iPhone gab – mit einer neuen Weitwinkelkamera mit größeren Pixeln und optischer Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung (OIS) für bessere Fotos und Videoaufnahmen bei wenig Licht, neuen Features wie „Fotografische Stile“ zum Personalisieren der iPhone Kamera und dem Kinomodus, der eine neue Dimension ins Video-Storytelling bringt. Außerdem sind iPhone 13 und iPhone 13 mini superschnell und energieeffizient, dank dem A15 Bionic Chip. Sie haben eine längere Batterielaufzeit und ein helleres Super Retina XDR Display, auf dem Inhalte lebendig werden. Sie sind unglaublich robust, dank dem Ceramic Shield auf der Vorderseite, und kommen jetzt mit 128 GB Speicherkapazität bei der Einstiegskonfiguration, branchenführendem IP68 Wasserschutz und fortschrittlichem 5G.

Preis & Verfügbarkeit

iPhone 13 und iPhone 13 mini kommen in den Farben Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern und (PRODUCT)RED. Die Speicherkapazität der Einstiegskonfiguration beginnt jetzt bei 128 GB, doppelt so viel wie vorher. Die weiteren Speicherkapazitäten sind 256 GB und 512 GB. Die neuen Modelle können ab Freitag (17. September 2021) über den Apple Online Store vorbestellt werden. Der offizielle Verkaufsstart findet eine Woche später am 24. September 2021 statt.

Ohne Vertragsbindung kosten iPhone 13 mini und iPhone 13 ab 799 Euro bzw. 899 Euro.