Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Apple Original Film „Swan Song“mit Mahershala Ali am 17. Dezember in den Kinos sowie auf Apple TV+ seine Premiere feiern wird. Ganz so lange müsst ihr auf die 2. Staffel zu „The Morning Show“ nicht mehr warten. Am kommenden Freitag (17. September 2021) geht es los. Vorab gibt es nun das Video The Morning Show — „New Season, New Faces“ Featurette.

Apple TV+: „Swan Song“ startet am 17. Dezember

Apple Original Films gab bekannt, dass der mit Spannung erwartete, mit Stars besetzte Film „Swan Song“ am Freitag, dem 17. Dezember, in den Kinos und weltweit auf Apple TV+ debütieren wird. In den Hauptrollen werden der zweifache Oscar-Gewinner Mahershala Ali, der ebenfalls als ausführender Produzent agieren wird, die achtfach Oscar-nominierte Glenn Close, Golden Globe Gewinnerin Awkwafina und der Golden Globe Award nominierte Adam Beach zu sehen sein.

„Swan Song“ spielt in naher Zukunft und ist eine kraftvolle, emotionale Reise, die aus den Augen von Cameron (Mahershala Ali) erzählt wird, ein liebevoller Ehemann und Vater, bei dem eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde, dem von seinem Arzt (Glenn Close) eine alternative Lösung vorgelegt wird, um seine Familie vor Trauer zu bewahren. Während Cam sich mit der Frage auseinandersetzt, ob er das Schicksal seiner Familie ändern soll oder nicht, erfährt er mehr über das Leben und die Liebe, als er sich je hätte vorstellen können. „Swan Song“ untersucht, wie weit wir gehen werden und wie viel wir bereit sind zu opfern, um den Menschen, die wir lieben, ein glücklicheres Leben zu ermöglichen.

Apple veröffentlicht The Morning Show — „New Season, New Faces“ Featurette

Kurz vor dem Start der 2. Staffel zu „The Morning Show“ hat Apple ein neues Featuretee-Video veröffentlicht. Mit diesem lernt ihr die Charaktere der neuen Staffel kennen. Erst kürzlich hatte Apple ein weiteres Featurette-Video zur Serie veröffentlicht.

Die zweite Staffel knüpft an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel an und zeigt das „The Morning Show“-Team, wie es aus den Trümmern von Alex (Aniston) und Bradleys (Witherspoon) Handlungen wieder aufersteht. Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden und viele weitere Persönlichkeiten mit von der Partie.