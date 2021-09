Twitter und Apple haben eine spezielle Animation für den Like-Button für das bevorstehende Apple „California streaming“-Event ins Leben gerufen. Aus dem Herz wird während einer kurzen Animation ein Apple-Logo.

#AppleEvent Hashflag: Like-Button wird zum animierten Apple-Logo

Bereits seit längerem setzt Apple rund um seine Keynote auf einen speziellen #AppleEvent Hashflag. Twittert man dieser Tage und setzt den Hashtag #AppleEvent so erscheint ein kleines Apple Logo neben dem Hashtag, welches das Logo der Einladung zur Keynote widerspiegelt.

Parallel dazu haben Apple und Twitter rund um das „California streaming“-Event ein animiertes Apple Logo hervorgebracht. Ist ein Tweet mit dem Hashtag #AppleEvent markiert und klickt ihr auf das kleine Herz unter dem Tweet (Like-Button), um zum Ausdruck zu bringen, dass ihr den Tweet gut findet, so verwandelt sich das Herz kurz in ein Apple Logo und anschließend in ein rotes Herz.

Die Stunden bis zur Apple Keynote sind gezählt. Um 19:00 Uhr startet das Event, unser Live-Ticker beginnt um 18:30 Uhr.