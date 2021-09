Die Stunden bis zur heutigen Apple „California streaming“-Keynote sind gezählt. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Werden wir heute ein neues iPad mini 6 zu Gesicht bekommen? Vermutlich nicht. Kurz vor dem Special Event gibt es jedoch noch ein paar heiße Gerüchte zur kommenden iPad mini Generation.

iPad mini 6 angeblich mit 8,38 Zoll Display

Gizmodo Japan (via Macrumors) hat auf der japanischen Amazon Webseite eine spannende Entdeckung gemacht (mittlerweile wieder offline). So war dort kurzzeitig ein Elcom Display Schutz für ein 8,38 Zoll großes bzw. kleines iPad gelistet. Dabei könnte es sich um ein Zubehörteil für das iPad mini 6 handeln.

Immer mal wieder ist das iPad mini 6 in den letzten Wochen und Monaten auf- und wieder angetaucht. In der Gerüchteküche ist man sich einig, dass Apple bei kommenden iPad mini auf ein größeres Display setzt. Mit 8,38 Zoll haben wir nun zumindest die spezifischste Angabe gelesen. Zuletzt sprach Analyst Ross Young von einem 8.3 Zoll Display. In jedem Fall dürfte das Display größer werden und Anwender von diesem profitieren.

Weiter heißt es in der Gerüchteküche, dass Apple beim iPad mini 6 auf das gleiche Design wie beim iPad Air 4 setzt. Darauf deutet unter anderem ein aufgetauchtes Case. Dies würde bedeuten, dass das Gerät auf einen Homebutton verzichtet und der Touch ID Sensor im Ein-Aus-Schalter wiederzufinden ist.

Laut Amazon Japan soll die Displayschutzfolie ab dem 20. Oktober erhältlich sein. Dies dürfte vermutlich nur ein Platzhalter sein. Für gewöhnlich sind Zubehörhersteller im Vorfeld eines Produktstarts gut informiert. Von daher könnten die 8,38 Zoll durchaus stimmen. Auch Ende Oktober passt grundsätzlich zu unseren Erwartungen.