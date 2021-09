Apple hat soeben den Release Candidate zu iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlicht. Damit befinden wir uns definitiv auf der Zielgeraden und eingetragene Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden Updates zu beschäftigen. Sollte es keine Ungereimtheiten geben, so wird aus dem Release Candidate die finale Version. Im Rahmen der September-Keynote hat Apple soeben angekündigt, dass die finale Version von iOS 15 & iPadOS 15 am 20. September für Jedermann veröffentlicht wird. Dies gilt übrigens auch für watchOS 8 und tvOS 15. Für diese beiden Systeme liegt ebenso der Release Candiate vor.

iOS 15 & iPadOS 15: RC ist da

Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Release Candidate zu iOS 15 und iPadOS 15 zum Download bereit gestellt. Am einfachsten erfolgt die Installation direkt über das iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Als Voraussetzung müsst ihr allerdings das passende Beta-Profil installiert haben.

Die Intervalle zwischen den einzelnen Betas sind zuletzt kürzer geworden. Veröffentlichte Apple zunächst alle zwei Wochen eine neue Beta, betrugen die Intervalle zuletzt nur noch eine Woche. Zudem sind die Sprünge von Beta zu Beta kleiner geworden, so dass immer weniger neue Funktionen implementiert wurden. Stattdessen arbeitete Apple in erster Linie unter der Haube, beseitigte Fehler und optimierte das System. Mit dem Release Candidate wurde nun die heiße Phase eingeläutet. Sollten in den kommenden Tagen keine schwerwiegenden Fehler mehr auftauchen, so wird aus dem Release Candidate die finale Version.

Finale Version am 20. September

Wie geht es nun weiter? Apple hat soeben im Rahmen der „California streaming“-Keynote bestätigt, dass die finale Version von iOS 15 und iPadOS 15 am 20. September freigegeben wird. Dies gilt auch für watchOS 8 sowie tvOS 15. macOS Monterey wird erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.