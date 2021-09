iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max sind da. Zumindest hat Apple die beiden Pro-Modellen heute neben dem iPhone 13 mini und iPhone 13 vorgestellt. Unter anderem setzt Apple bei den neuen Pro-Modellen auf ein ProMotion Display mit einer variablen Bildwiederholungsfrequenz zwischen 10Hz und 120Hz. Dies nimmt Samsung zum Anlass für einen kleinen Seitenhieb.

Apple bewirbt das neue Super Retina XDR mit ProMotion Display wie folgt

In den letzten Jahren wurde Apple regelmäßig nachgesagt, dass der Hersteller ein 120Hz-Display beim iPhone implementiert. Beim iPhone 13 Pro ist es nun der Fall. Ein 120Hz Smartphone-Display ist alles andere als neu. Dies nimmt Samsung zum Anlass, um noch während der Apple Keynote per Tweet darauf aufmerksam zu machen, dass man bereits vor einiger Zeit ein 120Hz Display beim Smartphone verbaut hat. Genau genommen, war dies erstmals beim Galaxy S20 im März 2020 der Fall. Die Beurteilung, inwieweit das Samsung im Bezug auf die Akkulaufzeit und die Animationsgeschwindigkeit gelungen ist, überlassen wir anderen.

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now…

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021