Der zu Apple gehörende Musikerkennungsdienst Shazam hat heute bekannt gegeben, dass Nutzer mehr als 1 Milliarde Songs mit der Musikerkennungsfunktion im Kontrollzentrum von iOS erkannt haben.

Shazam im Kontrollzentrum

Mit der Einführung von iOS 14.2 hat Apple eine neue Shazam-Musikerkennung für das Kontrollzentrum eingeführt. Durch Tippen auf die Shazam-Taste im Kontrollzentrum hört euer iPhone oder iPad auf einen Titel, der gerade abgespielt wird. Wird ein Titel erkannt, werdet ihr über ein Popup-Banner benachrichtigt.

1 Milliarde Nutzungen für eine Funktion, die erst mit iOS 14.2 im letzten Herbst eingeführt wurde, ist eine beeindruckende Zahl. Laut Apple war der am häufigsten „geshazamte“ Titel „Talking to the Moon“ von Bruno Mars, gefolgt von „Astronaut in the Ocean“ von Masked Wolf. Nachfolgend die Top 10 der meist-gesuchten Songs:

„Talking To The Moon“ – Bruno Mars

„Astronaut In The Ocean“ – Masked Wolf

„MONTERO (Call Me By Your Name)“ – Lil Nas X

„Beggin“ – Måneskin

„Another Love“ – Tom Odell

„Runaway“ – AURORA

„Dick“ – StarBoi3 Feat. Doja Cat

„Arcade“ – Duncan Laurence

„Stay“ – The Kid LAROI & Justin Bieber

„drivers license“ – Olivia Rodrigo

Um Shazam dem Kontrollzentrum hinzuzufügen, geht zu „Einstellungen“ > „Kontrollzentrum“ und tippt anschließend neben „Musikerkennung“ auf die Hinzufügen-Taste. Tippt dann auf die Shazam-Taste im Kontrollzentrum, um Songs zu erkennen. Alternativ könnt ihr natürlich noch die Shazam-App verwenden. Ihr müsst die App jedoch nicht installiert haben, um die Shazam-Funktion im Kontrollzentrum nutzen zu können.