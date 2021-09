Sonos Beam (2. Generation) ist da. Sonos hat vor wenigen Augenblicken eine neue, kompakte Soundbar für das Wohnzimmer vorgestellt. Im Vergleich zur 1. Generation wurde diese punktuell verbessert und an vielen Ecken und Kanten sowohl optisch als auch technisch aufgewertet. Ein Highlight der neuen Beam-Generation ist zweifelsfrei die Unterstützung von Dolby Atmos.

Sonos präsentiert neue Generation der Beam

Als Sonos vor rund drei Jahren die Sonos Beam auf den Markt brachte, konnte uns die Soundbar überzeugen. Optisch ansprechend und preislich attraktiv war diese eine Bereicherung für das Wohnzimmer (hier unser Test). Einen Kritikpunkt gab es allerdings. Die Original-Beam unterstütz kein Dolby Atmos. Mittlerweile hat Sonos mit Sonos Arc (hier unser Test) ein Produkt auf den Markt gebracht, welches Dolby Atmos unterstützt.

Nun hat Sonos mit der Beam (Gen 2) die neueste Version seiner Soundbar für Fernsehen, Musik, Gaming und mehr vorgestellt und diese deutlich aufgewertet. Die neue Beam sorgt für noch mitreißenderen, klareren Sound mit mehr Bass und unterstützt dabei Dolby Atmos.

Raumfüllender Klang auf der Sonos Beam – jetzt mit Dolby Atmos

Pünktlich zu den besten Filmen und Serien des Herbstes verbessert die neue Beam das Heimkino Erlebnis. Die Beam ist über die Sonos App mit mehr als 100 Streaming-Diensten kompatibel und die Fans können unter anderem folgende Verbesserungen in Bezug auf Klang, Design und Verpackung erwarten:

● 3D Audio mit Dolby Atmos : Immersive Sound Technologie, die die Hörer in den Mittelpunkt des Geschehens versetzt, so dass sie die Flugzeuge über sich hinwegfliegen hören, Schritte im Raum wahrnehmen oder die Musik um sich herum spüren.

: Immersive Sound Technologie, die die Hörer in den Mittelpunkt des Geschehens versetzt, so dass sie die Flugzeuge über sich hinwegfliegen hören, Schritte im Raum wahrnehmen oder die Musik um sich herum spüren. ● Verbesserter Sound, gleiche Größe : Mit mehr Rechenleistung und neu entwickelten Phased Speaker Arrays steuert und lokalisiert die Beam den Klang im Raum und sorgt so für ein lebensechtes Erlebnis. Die Beam wird über den HDMI eARC mit dem Fernseher verbunden und sorgt so für noch mehr Hörgenuss für Lieblingsfilme und -spiele, die jetzt in noch höherer Auflösung und neuen Audioformaten wiedergegeben werden.

: Mit mehr Rechenleistung und neu entwickelten Phased Speaker Arrays steuert und lokalisiert die Beam den Klang im Raum und sorgt so für ein lebensechtes Erlebnis. Die Beam wird über den HDMI eARC mit dem Fernseher verbunden und sorgt so für noch mehr Hörgenuss für Lieblingsfilme und -spiele, die jetzt in noch höherer Auflösung und neuen Audioformaten wiedergegeben werden. ● Elegantes Design : Überarbeitetes Polycarbonat-Gitter, das präzise perforiert ist, sorgt für großartigen Sound und fügt sich nahtlos in jedes Zuhause ein, genau wie die Sonos Arc.

: Überarbeitetes Polycarbonat-Gitter, das präzise perforiert ist, sorgt für großartigen Sound und fügt sich nahtlos in jedes Zuhause ein, genau wie die Sonos Arc. ● Einfache, sichere Einrichtung : Mit nur zwei Kabeln und den neuen NFC-Funktionen ist die Einrichtung über die Sonos App nahtlos und erfolgt in wenigen Minuten.

: Mit nur zwei Kabeln und den neuen NFC-Funktionen ist die Einrichtung über die Sonos App nahtlos und erfolgt in wenigen Minuten. ● Nachhaltiger Sound: Die neue Beam zeichnet sich durch eine nachhaltige Verpackung aus unbeschichtetem Papier und einem Karton aus 97% recyclebarem Papier ohne Einwegplastik aus.

Außerdem kann die Beam mit Trueplay direkt an den Raum angepasst werden, in dem die Technologie Reflexionen von Wänden und Möbeln erkennt, um das beste Hörerlebnis für die Nutzer zu erzeugen. Die Beam kann vor dem Fernseher platziert oder mithilfe der bekannten Wandhalterung von Sonos an der Wand angebracht werden. Nutzer steuern die Sonos Beam über die Sonos App, mit der TV-Fernbedienung, mehreren Sprachassistenten, Apple AirPlay 2, über die Apps von Musikdiensten und über weitere Möglichkeiten. Die Beam kann alleine oder zusammen mit dem Sub oder Rear-Speakern für ein noch besseres Sounderlebnis verwendet werden.

Preis & Verfügbarkeit

Die Beam (Gen 2) ist ab dem 5. Oktober für 499 Euro auf sonos.com in den Farben Weiß und Schwarz verfügbar und kann ab sofort vorbestellt werden.

