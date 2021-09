Seit knapp einem Jahr ist bekannt, dass sich Apple die Comedy-Serie „Acapulco“ mit Eugenio Derbez in der Hauptrolle sichern konnte. Nun werden weiter Infos bekannt. So feiert die Serie am 08. Oktober 2021 ihre weltweite Premiere auf Apple TV+.

Apple TV+: Comedy-Serie „Acapulco“ startet am 08. Oktober

„Acapulco“, die mit Spannung erwartete 10 teilige Comedy-Serie von Apple Original mit Eugenio Derbez in der Hauptrolle, der auch als ausführender Produzent tätig ist, wird am Freitag, den 8. Oktober 2021, auf Apple TV+ weltweit uraufgeführt.

„Acapulco“ erzählt die Geschichte des 20-jährigen Máximo Gallardo (Enrique Arrizon), dessen Traum wahr wird, als er den Job seines Lebens als Cabana-Boy im angesagtesten Resort in Acapulco bekommt. Er erkennt schnell, dass der Job viel komplizierter ist, als er es sich jemals vorgestellt hat, und um erfolgreich zu sein, muss er lernen, sich mit einer anspruchsvollen Kundschaft, einem quengeligen Mentor und einem komplizierten Privatleben zurechtzufinden, ohne den Weg zu Abkürzungen oder Versuchungen zu verlieren.

Die Serie, die sowohl auf Spanisch als auch auf Englisch erzählt wird, spielt 1984, wobei Derbez die heutige Version der Hauptfigur Máximo Gallardo erzählt und spielt.