Apple Watch Series 7 ist da. Naja so ganz noch nicht. Auch wenn Apple die neue Apple Watch Generation am gestrigen Abend vorgestellt und viele Fragen rund um das Modell beantwortet hat, werden erst im Nachgang weitere Informationen bekannt. Gleichzeitig gibt es auch noch verschiedene Unbekannte. So ist unter anderem fraglich, wann der tatsächliche Verkaufsstart stattfinden wird.

Bereits gestern sind wir intensiv auf die neue Apple Watch Series 7 eingegangen. Doch was ist eigentlich aus den Gerüchten geworden, dass Apple auf ein neues, kantiges Design setzen wird? Zahlreiche Leaker haben im Vorfeld darüber berichtet, dass Apple das Design seiner Uhr deutlich anpassen wird. Schlussendlich setzt Apple bei der Apple Watch Series 7 auf ein nahezu identisches Design wie bei der Series 6.

Ein entscheidender Vorteil ist jedoch, dass der Rahmen um das Display deutlich dünner konzipiert werden konnte und das Display um rund 20 Prozent angewachsen ist. Dies wird im täglichen Gebrauch eine willkommene Neuerung sein.

Doch was ist aus dem kantigen Design geworden? Im Vorfeld der Keynote gab es Hinweise, dass Apple Probleme bei der Entwicklung hat. Gut möglich, dass Apple vor einger Zeit die Reißleine gezogen und wieder auf das altbewährte Design zurück gewechselt ist. Die Wahrheit werden wir vermutlich nie erfahren.

Interessanterweise gibt Apple weder einen Preis noch einen offiziellen Verkaufsstart zur Apple Watch 7 an. Stattdessen spricht der Hersteller von „später diesen Herbst erhältlich“. Auf der Apple Watch 7 Webseite fehlen noch viele Informationen und technischen Details zur neuen Generation. Fest steht zumindest, dass Apple diese als 41mm und 45mm Modell vermarktet. Die neuen Armbänder sind bereits verfügbar. Alte Armbänder sind mit der neuen Apple Watch 7 kompatibel.

To be fair, sharing a processor generation isn’t new to the Apple Watch lineup. Series 1 & 2 were the same processor (though that was a unique situation), as were Series 4 & 5, though they had unique model identifiers

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021