Das Apple „California streaming“-Event kam und ging. Apple hat eine Vielzahl an neuen Produkten vorgestellt (iPhone 13, iPhone 13 Pro, Apple Watch 7, iPad 9, iPad mini 6), die AirPods 3 gehörten allerdings nicht zu den Produktneuheiten. Nichtsdestotrotz sollen sich diese bereits in der Produktion befinden.

Digitimes: AirPods 3 werden bereits produziert

Ursprünglich gingen wir davon aus, dass Apple im Rahmen seiner September-Keynote auch die neuen AirPods 3 ankündigen wird. Dies war allerdings nicht der Fall. Digitimes (via Macrumors) beruft sich nun auf Industriequellen und berichtet, dass die AirPods 3 Produktion bereits angelaufen ist.

In dem Bericht (hinter einer Bezahlschranke) spricht der Branchendienst davon, dass die Produktion und die Auslieferung der Zulieferer noch langsam verlaufen. Die laufende Produktion wird als gutes Zeichen dafür gewertet, dass die AirPods der dritten Generation wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen werden.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple im Herbst ein weiteres Event veranstaltet. Bei diesem könnte es sich in erster Linie um den Mac drehen. Ob auch die AirPods 3 Bühnenzeit erhalten? Denkbar ist allerdings auch, dass Apple die AirPods 3 in den kommenden Wochen schlicht und einfach per Pressemeldung ankündigt.