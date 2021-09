Das Unicode-Konsortium hat die Liste der neuen Emojis veröffentlicht, die im Rahmen des Unicode 14-Updates eingeführt werden. Damit erhalten wir einen Einblick in die neuen Zeichen, die wir im Laufe des Jahres auf Apple-Geräten sehen werden.

Wie Emojipedia berichtet, umfasst die endgültige Liste 37 neue Emojis und 75 neue Hauttöne. Zu den neuen Gesichtern gehören das schmelzende Gesicht, das grüßende Gesicht, das Gesicht mit offenen Augen und einer Hand über dem Mund, das Gesicht mit herausschauendem Auge, das Gesicht mit schrägem Mund und das Gesicht mit gepunkteter Linie.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K

— The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021