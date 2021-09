TIME hat seine jährliche Liste der „100 einflussreichsten Menschen“ veröffentlicht, und Apple-CEO Tim Cook ist auf der diesjährigen Liste zu finden. Sein Profil wurde vom Multimilliardär und Nike-Mitbegründer Phil Knight verfasst, der sagt, dass „Charakter, Mitgefühl und Mut“ Adjektive sind, die auf den CEO von Apple zutreffen.

Tim Cook gehört zu den einflussreichsten Menschen des Jahres 2021

Tim Cook wurde zusammen mit 99 anderen Geschäftsleuten, Sportlern, Künstlern und Regierungsvertretern in der nicht nach Rang geordneten Liste aufgeführt. Der Artikel über Cook stammt aus der Feder von Phil Knight, dem Mitbegründer und ehemaligen Vorsitzenden von Nike. Knight erläutert in seinem Bericht unter anderem den Entscheidungsprozess, bevor der Apple-CEO in den Vorstand von Nike aufgenommen wurde:

„Als wir 2005 zum ersten Mal mit Tim Cook darüber sprachen, Mitglied des Nike-Vorstands zu werden, hofften wir, einen guten Entscheidungsträger in unser Team aufzunehmen. Innerhalb kurzer Zeit erwies er sich als Mann mit ausgezeichnetem Urteilsvermögen, der in der Lage war, in einer Branche taktisch und strategisch zu denken, die sich weit von seiner eigenen unterscheidet. Außerdem verfügte er über die wertvollste Eigenschaft einer Führungskraft in jedem Bereich: Weisheit.“

In Cooks Profil schreibt Knight, dass er Tim „sowohl als Freund als auch als rivalisierenden College-Football-Fan“ kennt, da Knight ein Fan seiner Alma Mater, der University of Oregon, ist, während Cook Auburn unterstützt. Knight geht auch auf den Tod von Steve Jobs ein und darauf, wie Cook den fast „unmöglichen Übergang“ mit „erstaunlicher Würde und Anmut bewältigte und der Welt auf seine eigene, ruhige Art mitteilte“.

Zum Abschluss des Profils würdigt Knight die 10 Jahre der Apple-Führung unter Cook und die Tatsache, dass die Apple-Aktie um 1.000 Prozent gestiegen ist, was sie zum wertvollsten Unternehmen der Welt macht.