Nach der Präsentation der Apple Watch Series 7 kam zunächst Verwirrung auf, was den eingesetzten S-Chip angeht. Im Gegensatz zu den ersten Vermutungen konnte MacRumors mittlerweile bestätigen, dass die Series 7 von einem neuen S7-Chip angetrieben wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der S7 auf der gleichen CPU basiert, die auch im S6-Chip der Series 6 zu finden ist. Auch aufgetauchte Dokumente unterstützen die Infos zum S7-Chip und mehr

Apple hat die Apple Watch 7 während seines gestrigen Events angekündigt, aber die Uhr wird erst „später im Herbst“ erhältlich sein. Infolgedessen hat das Unternehmen bisher relativ wenig Details über die neue Smartwatch preisgegeben. Nichtsdestotrotz konnte MacRumors einige Details über die Series 7 in Erfahrung bringen. Zudem sind interne Apple Dokumente aufgetaucht.

Erstens wird die neue Apple Watch tatsächlich von einem Chip der Marke S7 angetrieben, der laut Apple den gleichen Leistungsvorteil von 20 Prozent gegenüber dem S5-Chip bietet, der in der Apple Watch SE und Series 5 zu finden ist. Damit liegt die Leistung auf dem Niveau der Series 6. Wie Steve Troughton-Smith anmerkt, trägt die CPU im S7-Chip die gleiche Kennung (t8301) wie die CPU im vorherigen S6-Chip, was erklärt, warum Apples Leistungsangaben im Vergleich zum S6 unverändert sind.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year…

…and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021