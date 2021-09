Kurz bevor Apple am kommenden Montag die finale Version von iOS 15, iPadOS 15 und Co. am kommenden Montag für Jedermann freigeben wird, hat Apple neue Marketing-Tools für den App Store für Entwickler zur Verfügung gestellt.

Apple stellt neue App Store Marketing-Tools zur Verfügung

Mit dem Blogpost im Apple Dev Center hat Apple neue App Store Marketing-Tools zur Verfügung gestellt. Begleitend erklärt Apple, dass die neuen Tools es Entwicklern leicher machen sollen, Assets wie Banner und Bilder zu erstellen, um ihre Applikationen zu bewerben. Mit nur wenigen Klicks können Entwickler benutzerdefinierte Assets erstellen, darunter App-Symbole, einen QR-Code oder ein App Store-Logo.

Es heißt