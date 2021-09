Während der Verkaufsstart des neuen iPad mini und iPad bereits am Dienstag angelaufen ist, müssen wir uns noch knapp 24 Stunden gedulden, bis Apple auch die Bestellmöglichkeit für das iPhone 13 und iPhone 13 Pro freigibt. Die neuen iPhone-Modelle starten offiziell um 14:00 Uhr am morgigen Freitag (17. September 2021). Im Vorfeld weist Apple auf die Einkaufsmöglichkeiten hin.

Der Countdown läuft: iPhone 13 (Pro Verkaufsstart am 17. September

Ab morgen könnt ihr die neuen iPhone 13 Modelle von Apple vorbestellen und aus einer Reihe von neuen Abhol-, Zahlungs- und Lieferoptionen sowie Angeboten von Mobilfunkanbietern (iPhone 13 mit Vertrag) direkt bei Apple Retail wählen. Das neue iPad mini 6 sowie das neue iPad 9 könnt ihr bereits bestellen. Die komplette iPhone 13 (Pro) und iPad Produktfamilie wird ab Freitag, 24. September in den Stores erhältlich sein. Gleichzeitig erfolgt die Auslieferung an Kunden.

Kurz vor dem morgigen Vorverkaufsstart weist Apple auf die bequemen Liefer- und Abholoptionen von Apple, kostenlose Gravur, spezielle Angebote von Mobilfunkanbietern oder die Inzahlungnahme eines qualifizierten Geräts im Apple Newsroom hin.

Benötigt ihr persönliche Unterstützung, so formuliert Apple wie folgt

Nur bei Apple können Kund:innen, die Hilfe bei der Suche nach dem für sie am besten geeigneten Produkt benötigen, die persönliche Unterstützung von Apple Specialists in Anspruch nehmen. Ob online oder im Apple Store, Apple bringt Kund:innen mit einem engagierten Teammitglied zusammen, um ein persönliches Einkaufserlebnis zu bieten und bei der Einrichtung neuer Geräte zu helfen. Sobald ein:e Kund:in ein neues iPhone oder iPad gekauft hat, bietet Apple in einer Reihe von Ländern die Lieferung am selben oder nächsten Tag sowie die bequeme Abholung in einem Apple Store vor Ort an.

Möchtet ihr iPhone oder iPad näher kennenlernen? So könnt ihr euch in den Online-Sessions „Today at Apple Produkt Skills“ Tipps holen (hier unser Test der Online-Session), wie man das Beste aus iPhone, iPad und Co. herausholen kann.