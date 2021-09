Im Rahmen seines September-Events „California streaming“ hatte Apple bestätigt, dass iOS 15, iPadOS 15 und watchOS 8 am kommenden Montag (20. September 2021) für Jedermann freigegeben werden. Doch wie steht es um tvOS 15 und die HomePod Software 15? Auch dazu erhalten wir nun die Antwort.

tvOS 15 und HomePod Software 15 erscheinen am 20. September

Seit Juni läuft die Beta-Phase zu iOS 15, iPadOS 15 und Co. Wir befinden uns definitiv in der finalen Phase und am kommenden Montag wird Apple einen Großteil seiner neuen Systeme veröffentlichen. Nun hat Apple gegenüber der Kollegen von The Verge bestätigt, dass auch tvOS 15 und die HomePod Software 15 am 20. September veröffentlicht werden.

Auf eine der Hauptattraktionen von tvOS 15 müssen wir allerdings ein wenig länger warten. Die Rede ist von SharePlay. Diese Funktion hat Apple auf ein tvOS 15.x Update verschoben, welches im Laufe dieses Jahres freigegeben wird. Mit tvOS 15.0 konzentriert sich Apple in erster Linie auf geteilte Inhalte, 3-Audio in Kombination mit den AirPods Pro und AirPods Max, das vereinfachte Verbinden von AirPods mit Apple TV, HomeKit-Verbesserungen (z.B. das gleichzeitige Anzeigen mehrere Kameras auf dem Bildschirm) sowie die Möglichkeit zwei HomePod mini Lautsprecher mit Apple TV 4K als Stereo-Paar zu verbinden.

Für die zuletzt genannte Funktion ist natürlich die HomePod Software 15 eine zwingende Voraussetzung. Ein paar wenige Tage bis wir uns somit noch gedulden, bis Apple den Schalter umlegt, und die jeweils finale Version veröffentlicht.

Und macOS Monterey? Hier dauert es noch ein paar Wochen länger. Aktuell rechnen wir damit, dass Apple im Oktober zu einer weiteren Keynote lädt, um über die Mac-Familie zu sprechen. Kurz darauf dürfte dann auch die finale Freigabe von macOS 12 erfolgen.