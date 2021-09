iPad mini 6 bei Amazon erhältlich

Am Dienstag vorgestellt, lassen sich das iPad mini 6 und iPad 9 nicht im Apple Online Store vorbestellen, auch bei Amazon könnt ihr Geräte mittlerweile bestellen. Darüberhinaus sind weitere Informationen zum A15-Chip und 5G-Chip beim iPad mini 6 bekannt geworden.

Amazon betreibt bei Amazon eigenen eigene Webshop, über den ihr eine Vielzahl an Apple Produkten bestellen könnt. Ab sofort finden sich dort auch das brandneue iPad mini 6 sowie das iPad 9 wieder. Sowohl vom iPad 2021 sowie iPad mini 2021 sind alle Modelle und alle Farben gelistet. Das iPad startet bei 379 Euro (64GB Wifi), beim iPad mini geht es bei 549 Euro (64GB Wifi) los.

Egal, ob ihr im Apple Online Store oder bei Amazon bestellt, die Geräte feiern erst am 24. September ihren Verkaufsstart und werden erst zum Stichtag ausgeliefert.

Auch wenn Apple rund um die neuen iPads allerhand Informationen mitgeteilt hat, dauert es für gewöhnlich ein paar Tage, bis weitere Details bekannt werden. Diese liegen nun für das iPad mini vor.

Sowohl beim iPhone 13 (Pro) als auch beim iPad mini 6 verbaut Apple einen A15-Chip. Die Unterschiede liegen jedoch im Detail. Während die Prozessoren in den neuen iPhone-Modellen mit 3,2GHz schlagen, sind es beim iPad mini 6 2,9Ghz. Apple hat augenscheinlich minimal gedrosselt. So geht es zumindest aus Benchmarkwerten hervor, die nun aufgetaucht sind. Allerdings hat die Drosselung nur minimale Auswirkungen zwischen 2 Prozent und 8 Prozent im Vergleich zum iPhone 13.

In ersten Geekbench 5 Tests kommt das iPad mini 6 auf 1.595 Punkte (Single-Core) bzw. 4.540 Punkte (Multi-Core). Das iPhone 13 liegt bei rund 1.703 Punkten bzw. 4.660 Punkten. Die Drosselung dürfte im normalen Alltag nicht auffallen. Warum sich Apple zu dieser Maßnahme entschieden hat ist unbekannt.

iPad mini is down clocked slightly compared to the iPhone Pro on CPU, but full 5 core GPU instead of 4 core on normal iPhone models https://t.co/aIoR57l52N

— Dylan Patel (@dylan522p) September 16, 2021