iPhone 13 (Pro) Wallpaper als Download 

Anfang der Woche hat Apple das neue iPhone 13 und iPhone 13 Pro vorgestellt. Einhergehend sind neue Wallpaper / Hintergrundbilder, die Apple zunächst exklusiv für die neuen iPhone-Modelle zur Verfügung stellen wird. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dieser sicherlich auch für weitere iPhone-Modelle veröffentlicht. Vorab stehen die neuen Wallpaper jedoch inoffiziell bereits als Download bereit. Zudem gibt es einen Überblick über die neuen Zifferblätter, die Apple mit watchOS 8 einführen wird.

Mit watchOS 8 führt Apple neue Zifferblätter für die Apple Watch ein. In der offiziellen Ankündigung heißt es unter anderem

Das Fotos Zifferblatt ist das beliebteste Apple Watch Zifferblatt und watchOS 8 führt neue Möglichkeiten ein, um Lieblingsfotos direkt am Handgelenk anzusehen. Auf dem neuen Porträts Zifferblatt wirken mit dem iPhone aufgenommene Porträtfotos durch einen faszinierenden Überlagerungseffekt noch lebendiger. Es erkennt Gesichter auf Fotos und vergrößert Ausschnitte, um das Motiv hervorzuheben. Auch die Fotos App wurde überarbeitet und bietet neue Möglichkeiten, um Sammlungen an- und durchzusehen. Rückblicke und Empfohlene Fotos werden mit der Apple Watch synchronisiert. Fotos können über Nachrichten und Mail mit dem neuen Share Sheet geteilt werden.

Im Bezug auf die Apple Watch formuliert Apple

Mit watchOS 8 gibt es ab sofort zusätzliche Zifferblätter speziell für das größere Display der Apple Watch Series 7. Das neue Contour Zifferblatt füllt das ganze Display aus, zeigt den Tag über verschiedene Animationen und hebt die aktuelle Stunde hervor. Das neue Modular Duo Zifferblatt nutzt den zusätzlichen Displaybereich mit zwei datenreichen Komplikationen in der Mitte. Das Weltzeit Zifferblatt, das an klassische Armbanduhren erinnert, ist ideal für Reisende. Es zeigt die Zeit in 24 Stunden auf einem doppelten Zifferblatt und ist auf der Apple Watch Series 4 und neuer verfügbar. Das Porträts Zifferblatt nutzt die Tiefendarstellung des iPhone Porträtmodus und wirkt einfach schön und persönlich.