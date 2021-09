Pünktlich zum Wochenende steht nicht nur das neue iPhone 13 (Pro) zur Vorbestellung bereit, Apple hat auch zwei neue Spieletitel auf Apple Arcade platziert. Ab sofort stehen „Castlevania: Grimoire of Souls“ und „Temple Run: Puzzle Adventure“ zur Verfügung.

Castlevania: Grimoire of Souls“ wird unter anderem wie folgt beschrieben

Die auf mehreren Konsolen verfügbare Gothic-Fantasy-Reihe ist zurück! Diesmal als Originalspiel exklusiv für AppleArcade: „Castlevania: Grimoire of Souls“! Erlebe die Welt von Castlevania mit der Arbeit bekannter Künstler der Reihe – darunter Charakterdesigns von Ayami Kojima und Musik von Michiru Yamane. Erlebe eine völlig neue Geschichte im Castlevania-Universum! Castlevania: Grimoire of Souls“ ist ein eigenständiges Sidescrolling-Actionspiel. Erlebe epische Mengen an Inhalten, darunter 60 Levels, eine Vielzahl von Ausrüstung, tägliche und wöchentliche Missionen und mehr! Das Ganze spielt in einer Zeit, zu der Dracula versiegelt worden ist, und führt alte Helden der Vergangenheit wieder zusammen…