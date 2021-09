Wie ihr es von uns gewohnt seit, blicken wir am heutigen Freitag nicht nur auf den Verkaufsstart des iPhone 13 (Pro), sondern auch auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. Fans der Serie „The Morning Show“ werden dem heutigen Tag bereits entgegengefiebert haben. Endlich startet die 2. Staffel. Darüberhinaus stehen neuen Folgen zu weiteren Serien bereit.

„The Morning Show – Staffel 2“ ist gestartet

„The Morning Show“ hat in unseren Augen eine erfolgreiche 1. Staffel hingelegt. Nun gibt es die Fortsetzung mit neuen spannenden Folgen.

Die 2. Staffel knüpft an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel an und zeigt das „The Morning Show“-Team, wie es aus den Trümmern von Alex (Aniston) und Bradleys (Witherspoon) Handlungen wieder aufersteht. Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden und viele weitere Persönlichkeiten mit von der Partie.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen deutschen Trailer sowie ein Recap der 1. Staffel eingebunden.

Neue Folgen zu „SEE“, Ted Lasso“ und Co.

Der Neustart von „The Morning Show – Staffel 2“ ist nur die halbe Wahrheit. Darüberhinaus hat Apple weitere Folgen zu „Ted Lasso – Staffel 2“, „SEE – Staffel 2“, „Mr. Corman“ und „Truth Be Told – Staffel 2“ veröffentlicht.

In Folge 209 „Beards Feierabend“ von Ted Lasso begibt sich Beard auf eine nächtliche Odyssee durch London, um sich zu sammeln.

In Folge 204 „Der Hexensucher“ zu SEE erreichen Kofun und Toad Pennsa in dem Augenblick, in dem Maghra eine weitreichende Entscheidung trifft. Baba, Paris und Haniwa treffen auf einen vertrauten Freunde.

Folge 205 zu „Truth be Told“ hört auf den Namen „Kriegserklärung. Poppy hat mit persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und beginnt, an sich selbst zu zweifeln. Holt trifft auf eine alte Freundin. Poppy und Aames haben einen neuen Verdacht, wer die Morde begangen haben könnte.

In Folge 8 „Geht es dir besser?“ von Mr. Corman zieht Josh sich beim Anblick seines persönlichen Albtraums zurück.