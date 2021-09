Seit heute lässt sich das iPhone 13 (Pro) bestellen. Natürlich nimmt auch o2 ab sofort Vorbestellungen für die neuen iPhone-Modelle an. Wenn ihr an einem niedrigen Einmalpreis und an spannenden Tarifen interessiert seid, dann seit ihr bei o2 genau richtig. Bei o2 erhaltet ihr sowohl das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max für nur 1 Euro.

Nur 1 Euro: iPhone 13 (Pro) bei o2 kaufen

Bei o2 erhaltet ihr alle neuen 2021er iPhone-Modelle für einmalig nur 1 Euro. Versteht uns nicht falsch. Natürlich hat ich o2 nichts zu verschenken. Allerdings erhaltet ihr bei o2 das iPhone 13 (Pro) zu einem verdammt niedrigen Einmalpreis. Die Gesamtkosten werden so ganz bequem und komfortabel auf 24 Monate verteilt. So müsst ihr zum Start des Vertrags keinen großen Einmalbetrag aufbringen.

Exemplarisch blicken wir auf das neuen iPhone 13 (Pro) in Kombination mit dem o2 Free M. Dieser bietet euch nicht nur eine Telefon-Flat, SMS-Flat und EU-Roaming, sondern auch 20GB Datenvolumen. Für die meisten Anwender dürfte dies der ideale Tarif sein.

iPhone 13 mini 128 GB + Free M für 54,99€ monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.319,76€

Hardwarekosten (einmalig): 1€

Versand (einmalig): 4,99€

Anschlusspreis (einmalig): 39,99€

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.365,74€

Effektivpreis ⇒ 56,91€ monatlich

iPhone 13 128 GB + Free M für 59,99€ monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.439,76€

Hardwarekosten (einmalig): 1€

Versand (einmalig): 4,99€

Anschlusspreis (einmalig): 39,99€

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.485,74€

Effektivpreis ⇒ 61,91€ monatlich

iPhone 13 Pro 128 GB + Free M für 74,99€ monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.799,76€

Hardwarekosten (einmalig): 1€

Versand (einmalig): 4,99€

Anschlusspreis (einmalig): 39,99€

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.845,74€

Effektivpreis ⇒ 76,91€ monatlich

iPhone 13 Pro Max 128 GB + Free M für 79,99€ monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.919,76€

Hardwarekosten (einmalig): 1€

Versand (einmalig): 4,99€

Anschlusspreis (einmalig): 39,99€

Gesamtkosten über 24 Mon.: 1.965,74€

Effektivpreis ⇒ 81,91€ monatlich

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Wir haben euch die Kosten zum iPhone 13 (Pro) in Kombination mit dem o2 Free M ganz transparent aufgeführt, damit ihr einen Überblick habt, was euch während der Mindestvertragslaufzeit erwartet. Wenn ihr uns fragt, so hat o2 ein ziemlich spannendes Gesamtpaket geschnürt. Natürlich könnt ihr das iPhone 13 (Pro) auch mit jedem anderen Tarif kombinieren.