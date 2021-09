Sky Ticket erhält einen neuen Anstrich. Darüberhinaus haben die Verantwortlichen an verschiedenen Ecken und Kanten gepeilt, um das Kundenerlebnis zu erhöhen. Hier könnt ihr euch angucken, wie sich Sky Ticket nun präsentiert.

Sky Ticket erscheint in neuem Glanz und bietet ein verbessertes Kundenerlebnis

Ab sofort präsentiert sich der Streaming-Service Sky Ticket in einem neuen, modernen Erscheinungsbild mit einer teal-grünen Farbpalette. Damit erhält Sky Ticket nicht nur ein neues Erscheinungsbild auf dem deutschen Markt, sondern auch eine einheitliche visuelle Identität für alle Streaming-Dienste von Sky in Europa. Der Farbwechsel und das neue Look & Feel wird in den nächsten Tagen sichtbar werden – im Web, auf den TV-Bildschirmen und Konsolen bereits ab sofort.







Sky schreibt