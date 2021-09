Apple hat heute Vorbestellungen für alle vier iPhone 13 Modelle über den Apple Online Store und die Apple Store App eröffnet. Wie zu erwarten war, steigen bereits die Lieferzeiten für verschiedene Modelle an. Hierbei ist insbesondere das 1 TB iPhone 13 Pro (Max) sehr beliebt.

Lieferzeiten steigen bereits auf mehrere Wochen an

Das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max sind mit einer Speicherkapazität von bis zu 1 TB erhältlich – das ist die größte Speicherkapazität, die jemals in einem iPhone angeboten wurde. Die Speicheroption ist nicht billig, mit Preisen von bis zu 1.829 Euro für das iPhone 13 Pro Max mit 1 TB. Dennoch ist das größte Speichermodell sehr beliebt, wie ein Blick in den Apple Online Store zeigt. So beläuft sich hier die Lieferzeit zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels auf Anfang bis Mitte Oktober.

Speicheroptionen mit 128 GB, 256 GB und 512 GB sind ebenfalls erhältlich, wobei viele Konfigurationen aktuell für den Zeitraum der Markteinführung, am 24. September, verfügbar sind. Das wird sich voraussichtlich jedoch auch noch weiter in Richtung Oktober bewegen. Gleiches gilt für das iPhone 13 und iPhone 13 mini.

Zu den wichtigsten Merkmalen des iPhone 13 gehören ein schnellerer A15 Bionic Chip, eine verbesserte Kamera, eine längere Akkulaufzeit und eine kleinere Notch. Die beiden Pro-Modelle verfügen außerdem über ein ProMotion Display mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Alle vier iPhone 13 Modelle werden ab Freitag, dem 24. September, an die Kunden ausgeliefert und in den Geschäften erhältlich sein.