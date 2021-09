Am heutigen Tag feiern iPhone 13 und iPhone 13 Pro ihren Verkaufsstart. Offiziell geht es um 14:00 Uhr los. Wirft man einen Blick auf die Telekom Webseite, so zeigt sich, dass das Bonner Unternehmen die Bestellmöglichkeit für Neukunden bis dato noch nicht freigeschaltet hat. Möchtet ihr euren Vertrag allerdings verlängern, sprich eine Vertragsverlängerung mit dem iPhone 13 oder iPhone 13 Pro bei der Telekom durchführen, so ist dies bereits möglich.

iPhone 13 (Pro): VVL bei der Telekom bereits möglich

Der offiziell iPhone 13 & 13 Pro Verkaufsstart findet zwar erst in Kürze statt. Allerdings könnt ihr schon jetzt eine Vertragsverlängerung bei der Telekom durchführen. Wie das Ganze funktioniert? Ganz einfach. Ihr müsst schlicht und einfach die Telekom Webseite aufrufen und euch in euer Kundenkonto einloggen.

Dort wählt ihr die Option „Vertrag verlängern“ aus. Sollte euer Vertrag für eine Vertragsverlängerung bereits „reif“ sein, so könnt ihr im nächsten Schritt euren Tarif und anschließend euer bevorzugte Gerät auswählen. Der jeweilige Preis des Endgerätes richtet sich natürlich nach dem Modell, der Speichergröße und dem ausgewählten Tarif.

Denkt ihr über die Anschaffung eines iPhone 13 bzw. iPhone 13 Pro nach und ist euer Vertrag reif für eine Vertragsverlängerung bei der Telekom, so könnt ihr bereits tätig werden, euren Vertrag verlängern und euch für das iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro oder iPhone 13 Pro Max entscheiden. (Danke für eure Hinweise)