„SEE – Reich der Blinden“ gehört ohne wenn und aber zu unseren Lieblingsserien auf Apple TV+. Ende August lief die neue Staffel auf Apples Video-Streaming-Dienst an. Seit kurzem steht Folge 204 „Der Hexensucher“ zur Ansicht bereit. Begleitend gibt es nun ein Featurette-Video.

Apple veröffentlicht neues Featurette-Video zu „SEE – Reich der Blinden“

„SEE“ spielt in einer brutalen und primitiven Zukunft, Hunderte von Jahren nachdem die Menschheit die Fähigkeit zum Sehen verloren hat. In der zweiten Staffel kämpft Baba Voss (Momoa) darum, seine Familie wieder zu vereinen, während er sie beschützt, da die Gefahr eines Krieges zwischen dem Königreich Paya und der Trivantian Republic droht. Trotz aller Bemühungen werden seine Frau und seine sehenden Kinder in den Vordergrund des Konflikts gerückt, wo sein entfremdeter Bruder Edo Voss (Bautista), ein mächtiger und gerissener trivantianischer General, dessen seit langem schwelender Hass auf seinen Bruder sie alle noch mehr gefährdet, auf sie aufmerksam wird.

Mit dem neuen Featurette-Video erhaltet ihr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Seht euch an, wie die Macher und Darsteller von SEE in Staffel 2 eine Welt ohne Sehkraft zum Leben erweckt haben.