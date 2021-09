In der Nacht zu heute wurden die Emmy Awards verliehen. In diesem Jahr konnte Apple TV+ insgesamt elf Auszeichnungen für sich verbuchen. Allein auf „Ted Lasso“ entfielen sieben Awards. Die Apple Original-Serie wurde unter anderem als beste Comedy-Serie ausgezeichnet. Apple TV+ ist der erste Streaming-Dienst überhaupt, der im zweiten Jahr seiner Teilnahme mit einem Award in einer Hauptkategorie ausgezeichnet wurde.

Apple TV+ wird mit 11 Emmy Awards ausgezeichnet

In Cupertino dürften zum Wochenstart die Sektkorken knallen. In der Nacht zu heute fanden die Emmy Awards statt und Apples Video-Streaming-Dienst konnte insgesamt elf Emmys mit nach Hause nehmen.

Nachdem die Apple Original-Serie „Ted Lasso“ den Rekord für die am häufigsten nominierte Neulingskomödie in der Geschichte des Emmy Awards gebrochen hat, erhielt die beliebte Serie nun vier Emmy Awards und gewann Preise für Outstanding Comedy Series, Outstanding Actor in a Comedy Series, Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series, und herausragende Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie. Inklusive der zuvor angekündigten Creative Arts Emmy Awards konnte „Ted Lasso“ 2021 insgesamt sieben Emmy Awards mit nach Hause nehmen.

Im Jahr 2021 erhielt Apple 11 Primetime Emmy Awards in den folgenden Kategorien

Outstanding Comedy Series: “Ted Lasso”

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein, “Ted Lasso”

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series: Hannah Waddingham, “Ted Lasso”

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (Half-Hour): “Ted Lasso”

Outstanding Single-Camera Picture Editing For A Comedy Series: “Ted Lasso”

Outstanding Casting For A Comedy Series: “Ted Lasso”

Outstanding Documentary Or Nonfiction Special: “Boys State”

Outstanding Short Form Comedy, Drama Or Variety Series: “Carpool Karaoke: The Series”

Outstanding Innovation in Interactive Media: “For All Mankind: Time Capsule,” “For All Mankind”

Outstanding Motion Design: “Calls”

Seit seiner weltweiten Einführung am 1. November 2019 hat Apple insgesamt 518 Nominierungen sowie 152 Auszeichnungen bei den Critics Choice Awards, Writers Guild Association, Critics Choice Documentary Awards, Daytime and Primetime Emmy Awards, NAACP Image Awards, Peabody Awards und mehr.