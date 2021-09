Die 2. Staffel zu The Morning Show ist vergangenen Freitag gestartet und Abonnenten haben Zugriff auf die erste Folge „Die Kunst des Pokerns“. Begleitend hat Apple nun ein „Inside the Episode“-Video auf YouTube veröffentlicht.

The Morning Show – Inside the Episode „My Least Favorite Year“

Fans der Drama-Serie „The Morning Show“ werden dem Start der 2. Staffel bereits entgegengefiebert haben. Die 1. Staffel lief ziemlich erfolgreich und genau an diesen Erfolg möchte Apple nun anknüpfen. Um ein wenig die Werbetrommel für die Serie zu rühren, haben die Verantwortlichen nun das Video „The Morning Show – Inside the Episode: My Least Favorite Year“ veröffentlicht.

In der Videobeschreibung heißt es

Was passiert, wenn die Welt zusammenbricht, während Sie Pläne für Ihr eigenes Leben schmieden? Werfen Sie einen exklusiven Blick in die Folge von „My Least Favourite Year“ mit den Darstellern der 2. Staffel. Jetzt The Morning Show auf Apple TV+ ansehen.

Die 2. Staffel knüpft an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel an und zeigt das „The Morning Show“-Team, wie es aus den Trümmern von Alex (Aniston) und Bradleys (Witherspoon) Handlungen wieder aufersteht. Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden und viele weitere Persönlichkeiten mit von der Partie.