Seit Anfang dieses Jahres ist bekannt, dass der beliebte Schauspieler Tom Hanks in einem weiteren Film auf Apple TV+ zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten dürften bereits abgeschlossen sein bzw. befinden sich kurz vor ihrem Abschluss. Der Apple Original Film „Finch“ feiert am 05. November 2021 seine Premiere. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Offizieller Trailer zu „Finch“ ist da

Anfang des Jahres konnte sich Apple in einem Bieterwettstreit durchsetzen und mit der Sci-Fi-Produktion „Finch“ einen weiteren Film für seinen Streaming-Service sichern. Mit von der Partie ist Tom Hanks. Nach seinem Wasserausflug in „Greyhound“ zieht es Hanks nun in ein Ödland.

Finch erschafft den Roboter (Caleb Landry Jones), der später auf seinen Hund Goodyear aufpassen soll. Das Trio wird sich auf eine „gefahrvolle Reise in einen trostlosen amerikanischen Westen“ begeben, während Finch die Freude am Leben entdeckt.

„Finch“ ist nach „Greyhound“ der zweite Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der auf Apple TV+ landet. „Greyhound“ ist der bisher meistgesehene Film von Apple und er erhielt eine Oscar-Nominierung für den besten Ton.